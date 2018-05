Der Bestseller vom Reißbrett: "The Woman in the Window"

Mit A. J. Finn klettert jetzt ein neuer, mysteriöser Name die Bestsellerlisten hinauf. Das dazu passende Buch nennt sich im gesamten deutschen Sprachraum wie in den USA oder in England „The Woman in the Window“. Der Untertitel, in der jeweiligen Landessprache, deutet auf ein bestimmtes Genre hin: „Was hat sie wirklich gesehen?“ Selbst wer damit nicht von Anfang an Alfred Hitchcocks „Das Fenster zum Hof“ assoziiert, ahnt jedenfalls, dass es hier wohl um ein heimtückisches Verbrechen gehen könnte.



Eine Frau am Fenster. Als Zeugin, als Opfer, als Frau mit dunkler Vergangenheit oder womöglich keiner allzu großen Zukunft? Was die allein in einem teuren Appartementkomplex in Manhattan wohnende Anna Fox erlebt, jagt die Leser auf knapp 550 Seiten – abgesehen von ein paar Durchhängern – von einem Schockmoment zum nächsten. Zwischen stets zu viel Gläsern Merlot, kurzen Internet-Sitzungen mit ihren Patientinnen – Anna Fox ist Psychotherapeutin – und langen DVD-Nächten mit Film-Noir-Klassikern wie Hitchcocks „Rebecca“ sowie dem bereits obsessiven Beobachten ihrer Nachbarn entwickelt sich ein Psychothriller, der wie vor Kurzem „Gone Girl“ oder „Girl on the Train“ geradezu um eine filmische Umsetzung bettelt. Wohl kein Zufall: Die Verfilmung des Dramas der Anna Fox durch das Centfox-Studio war schon fixiert, bevor die Druckerei die ersten Bücher auslieferte. Eine fünffach oscarnominierte Hollywoodschauspielerin steht dafür gerade in New York vor der Kamera: die aparte Amy Adams („American Hustle“, „Her“).