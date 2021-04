Denim Dich: Blaues Glück vom Hut bis zum Faltenrock

Es gibt jede Menge neuer Styles. Und Denim-Accessoires machen den Blaulook komplett.

Isa says

Blau

Gibt es außer meiner Mutter eigentlich noch irgendwen, der keine Jeans im Kasten hat? Ein Modeleben ohne Denim ist ja kaum vorstellbar. Jede Saison bringt übrigens verlässlich neue Schnitte, neue Styles, neue Trendbegriffe. Gerade jetzt schwer angesagt sind Barrel Cut, Baggy, Patchwork und das Comeback von White Denim.

Meine Lieblingsjeans? Obwohl ich schmale Röhren liebe, freue ich mich, dass sich Jeans jetzt so schön locker machen. Knöchelkurz (also italienische Länge) mag ich lieber als zu lange. Viel Stretchanteil bitte und ja keine Löcher oder Razor Cuts. Ich habe übrigens vor Jahren das italienische Jeanslabel Please für mich entdeckt. Dem bleib ich treu. Forever! In Blue Jeans.