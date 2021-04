Accessoires: Die besten Stücke von der Uhr bis zur Tasche

Ich weiß, bei Birkenstocks teilen sich die Geister, aber das macht ja nichts. Mein augenblickliches Lieblingsmodell ist die „Tulum“-Sandale in der Farbe Earth Red. Über Zalando.

Isa say`s

Zeigt her eure Schuhe

Beim Thema Schuhe gehen die Geschmäcker auseinander. Ich zum Beispiel bin begeisterte Flachschuhträgerin und liebe eher maskulines Schuhwerk. Püppiartige Highheels sind nichts für mich, dafür Slip-ons mit dicker Sohle rund ums Jahr. Birkenstocks sowieso. Der deutsche Kultschlapfen wurde übrigens jetzt um viele Millionen an den französischen Luxusgiganten LVMH verkauft. Was ich nicht so mag, ist, wenn Frauen ihre schwarzen Stiefeletten auch im Juni/Juli/August bei 30 Grad plus tragen. Gönnt euren Füßen doch mal ein bisschen Sommerluft. Plateaupumps mag ich auch nicht. Frauen, die darauf stehen, haben todsicher einen völlig anderen Geschmack als ich. Ist so, und das ist auch gut. Geschmäcker müssen verschieden sein, sonst wär's ja fad.

