Das große Jahreshoroskop: Das bringt 2020

Widder

März-Geborene setzen 2019 auf den Faktor Sicherheit, April-Geborene stürzen sich waghalsig mitten ins Leben.

1. Dekade 21. bis 31. 3.

Im neuen Jahr kehrt in Ihrem Leben beruhigende Stabilität ein. Berufliche Loyalität macht sich bezahlt, man schätzt Ihren reichen Erfahrungsschatz und Ihre solide Arbeit und bietet Ihnen an, mehr Verantwortung zu übernehmen. Privat mischt sich in spielerische Flirts eine ernsthafte Note, lockere Beziehungen verfestigen sich allmählich. Treten Sie mit Ihrem Herzensmenschen vor den Traualtar, bauen Sie ein Haus oder tätigen Sie langfristige Investitionen. Im Herbst schenkt Ihnen ein erholsamer Urlaub neue Energie, am Jahresende winken dank Glücksbringer Jupiter jede Menge Chancen. Wagen Sie einen kleinen Einsatz im Spiel.

2. Dekade 1. bis 10. 4.

Viele Widder meinen bereits am Jahresanfang, man habe plötzlich eine schwere Last von ihren Schultern genommen. Geschäftliche Widerstände sacken in sich zusammen, verloren geglaubte Aufträge kommen erneut auf Sie zu. Im Frühjahr macht sich Ihr berufliches Engagement finanziell bezahlt, ab Sommer bersten Sie vor fröhlichem Tatendrang. Nehmen Sie neue Projekte in Angriff, zügeln Sie aber einen übertriebenen Mut zur Risikofreude. Freibeuter der Liebe kommen 2020 voll auf ihre vergnüglichen Kosten, nach einem beziehungsfreundlichen Frühjahr bietet sich der Herbst für einen spannenden Abenteuerurlaub an.

3. Dekade 11. bis 20. 4.

Denken Sie 2020 an Ihre Gesundheit. Sie gehen dynamisch ans Werk und hauen, wenn’s denn sein muss, auch mit der Faust auf den Tisch. Falls Sie sich körperlich zu viel zumuten, wird Ihnen Saturn jedoch bald die Rote Karte zeigen. Wenn Sie beruflich mit offenen Karten spielen und sich loyale Mitstreiter für ambitionierte Projekte suchen, sind schöne Erfolge in Sicht. Herrliche Zeiten winken im neuen Jahr in der Liebe, nehmen Sie aber auf die Wünsche und Bedürfnisse Ihres Lebenspartners Rücksicht. Frisch Verliebte durchleben turbulente Zeiten, nach erotisch aufregenden Höhenflügen gibt’ernüchternde Bodenkontakte. Und dann geht’s wieder aufwärts!