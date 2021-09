Heute sind viele Models fitnessverrückt und wollen sich möglichst gesund ernähren. Wie sieht es mit ihrer Fitness- und Beautyroutine aus?

Beim Sport mag ich die Abwechslung. Ich mache jeden Tag etwas anderes – 15 Minuten Bauchmuskeltraining oder ich gehe am Laufband, während ich TV schaue. Derzeit übrigens „Weissensee“ mit meinem deutschen Netflix-Abo, „Gilmore Girls“ und „Friends“ – was mich immer so sehr daran erinnert, wie ich in den Neunzigern in New York gelebt habe.

Ich mache aber am liebsten daheim mit Freunden Sport – Cardio, Yoga oder Tennis. Eine Gruppe motiviert einen und es macht viel mehr Spaß als alleine.

Was meine Beautyroutine angeht, habe ich so viele Jahre auf Fotoshootings mit viel Make-up und grellem Licht verbracht, dass ich schon früh angefangen habe, auf meine Haut zu achten. Mir ist sehr wichtig, was wir in der Familie essen, denn damit nähren wir auch unsere Haut und Haare. Ich setze bei der Pflege auf Bamford Skin – das ist luxuriöse Naturkosmetik.