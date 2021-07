"Powerwolf" Matthew Greywolf über sein Lieblingsbuch von Charlie Mackesy

Kein anderes Buch hat mich in den letzten Jahren so bewegt wie dieses auf den ersten Blick unscheinbare, vermeintliche Kinderbuch. Auf wunderbar unaufdringliche, aber umso nachhaltigere Weise treffen die Gespräche der vier Protagonisten immer wieder Herz und Seele. „Schau wie weit wir schon gekommen sind.“ Ein Zitat, das mir so manches Mal geholfen hat. Hoffnung und Kraft liegen nicht weit entfernt, sondern in den kleinen Momenten. Und wenn man scheitert, gibt es ja immer noch Kuchen. Sagt der Maulwurf.

* Matthew Greywolf alias Benjamin Buss, Songwriter und Gitarrist der Metalband Powerwolf. Das neue Album: „Call Of The Wild“, www.powerwolf.net

