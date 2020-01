Buch der Woche: FIVA

Ich hoffe natürlich, dass noch viele Bücher mein Leben durcheinander bringen werden, mich aufrütteln, durchdringen oder meine Perspektive verändern. Bücher sind seitdem ich denken kann meine größte Liebe. Ein Buch, in das ich mich ab der ersten Zeile verliebt habe, ist: „Was man von hier aus sehen kann“ von Mariana Leky. Es geht so emphatisch, so lustig, so spielerisch mit den Veränderungen des Lebens um. Ich habe selten so gelacht und geweint wie bei der Lektüre dieses Buches. Oft hilft nur Fantasie gegen den Schrecken!

Die Münchner Rapperin und Moderatorin tourt mit ihrem neuen Album „Nina“ durch Österreich: 18.1. FM4 Geburtstagsfest/ Wien, 21.1. Rockhaus/ Salzburg, 23.5. Orpheum/ Graz, www.ninafivasonnenberg.de

www.facebook.com/NinaFivaSonnenberg

Instagram @fivaoffiziell