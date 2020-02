Buch der Woche: Bernhard Schir

„Der Blauschmuck trägt die Handschrift der Männer. Das Werkzeug, Holz oder Eisen, und die Anzahl der Schläge bestimmen den Blauton.“ Mit atemberaubender Poesie erzählt Katharina Winkler in ihrem Debütroman die Geschichte der Kurdin Filiz. Gegen den Willen der Eltern heiratet sie Yunus und gerät in ein von Gewalt geprägtes Abhängigkeitsverhältnis. Auf wahren Begebenheiten konsequent aus der Perspektive ihrer Protagonistin erzählt, gibt die Autorin Einblick in die Seele der Hauptfigur und begleitet sie mit lyrischen Sprachbildern auf dem Weg hin zur Emanzipation. Ein starkes Stück Literatur über Liebe und Gewalt.

Der Schauspieler agiert als Kapellmeister Amadeus Adams im Schnitzler-Stück „Zwischenspiel“: Theater in der Josefstadt, www.josefstadt.org

www.facebook.com/TheaterinderJosefstadt

Instagram @josefstadttheater

Instagram @bernhardschir