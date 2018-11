BOVELINOS PLAYLIST: Die CD der Woche

ROCK/FOLK

BOYGENIUS

Julien Baker, Phoebe Bridgers, Lucy Dacus – drei junge Songwriterinnen, die uns, jede für sich, schon wunderbare Tracks geschenkt haben. In nur vier Tagen haben sie, Freundinnen geworden im Lauf des Festival-Zirkus, diese Mini-CD aufgenommen. Deren einziges Manko es tatsächlich ist, mit sechs Songs/22 Minuten eindeutig zu kurz zu sein. Denn die Musik der drei ist derart klass, dass man ihnen stundenlang zuhören möchte. Allein die Vokalharmonien von Bridgers und Baker auf „Me And My Dog“ sorgen für die schönste Gänsehaut des Jahres. Und wenn sie’s bei „ Salt In The Wound“ dann auch noch krachen lassen – meine Herren! (Matador)