Beauty & Style de Luxe - mit gepflegten Gesprächen Schönheit erlangen: Die Top-Tipps rund ums Wochenende

panoRama

Beauty & Style de Luxe Bei so manchem Beauty-Konsumenten kommt man ins Grübeln, ob dieser freiwillig so verhunzt aussehen will oder der Arzt ein Schäuferl zuviel nachgelegt hat. Damit sich diese Frage möglichst nicht stellt, bietet diese Messe gepflegte Gespräche und umfangreiche Infos zu den Themen Kosmetik, Style, ästhetische Chirurgie u. a. Goodie-Bag für alle! Parallel dazu findet Österreichs größte Hochzeitsmesse „Trau dich“ statt.

Messe Congress Center, Wien 2, 24. bis 26. Jänner, www.beautydeluxe.at

www.facebook.com/beautydeluxe.at