Backstage in Rigolettos Kopf auf der Bregenzer Seebühne

Wenn Rigoletto zum Beispiel der Kragen während des Fluchs platzt, sinkt der Kopf ins Wasser, die Bühne, auf der die Darsteller stehen, bricht in vier Teile auseinander, und alle müssen über eine schnell aufgebaute Brücke hin- und hergehen. Auch die Augen der Maske spiegeln Rigolettos Gefühle wider. So springen die Augäpfel mit 2,7 Meter Durchmesser sogar in den See, treiben im Wasser davon und hinterlassen leere Augenhöhlen, aus denen Seewasser auf die Bühne sprüht.

Wie lässt sich Francesco Maria Piaves Poesie für die Bühne umsetzen? „Wenn der Herzog, in der Dachkammer angekommen, singt, hier schläft man im Freien, dann wird das im Stück direkt umgesetzt. Er liegt singend in einer Hängematte hoch oben auf dem Kopf“, erklärt Csar. Und der Ballon, in dem Gilda entführt wird, sollte laut Regie in den Himmel steigen und Rigolettos Kopf beleuchten, wie der Mond. „Da ist die Technik gefordert. Wie bringt man LED mittig an? Das ist ein langes Herumexperimentieren“, erklärt wiederum der Technische Direktor.

Stunts, Taucher, Ballonpiloten

„Jeden Abend ist irgendetwas anders, technisch, szenisch, weil ein Darsteller ausfällt oder der Wasserstand höher ist und die Bühne überschwemmt“, so Urstadt. „Da muss man improvisieren, Szenen während der laufenden Vorstellung uminszenieren. Trends, die in anderen Häusern stattfinden, wie etwa Drehbühnen, gelten daher nicht für die Seebühne.“ Verständlich, denn manche Szenen erinnern an James-Bond-Filme, etwa wenn sich die Darsteller während der Vorstellung über die Brüstung ins Wasser werfen, Rigoletto einen Köpfler in den See macht oder die Gräfin Ceprano in ihrem Zirkuskleid ins Wasser fällt. Da sind Sicherheitstechniker gefragt.