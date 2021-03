Aufgespannt: Geflochtene Gartenstühle von blumig bis reduziert

Die Tage werden länger, die Temperaturen klettern in die Höhe. Und wer kann, verbringt jede freie Minute an der frischen Luft. Ob Balkon, Terasse oder großer Garten: Mit neuen Outdoor-Möbeln wird es besonders gemütlich. Und den neuen, besser gesagt alten Look, der jetzt sämtliche Gartenstühle erobert, kennen wir ja eigentlich schon.

Nämlich aus alten Gasthausgärten oder vom Schrebergarten unserer Oma: bunt bespannte Gartenstühle eroberten in den 1960er- und 1970-er Jahren sämtliche Grünflächen. Heute erinnern sich Möbel-Marken von Paola Lenti bis Vitra wieder an den Charme der kunstvollen Verflechtungen. Egal ob verschnürt, gespannt oder geflochten, ob aus Bambus, Rohr, Metall oder Plastik, die schönen Stühle und Fauteuilles sind zwar für Draußen bestimmt, aber so formschön, dass sie auch indoor eine gute Figur machen würden. Zu den meisten Stühlen gibt es passende Bänke dazu, manche Sets haben auch geflochtene Gartentische im Sortiment.