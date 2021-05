Anders als auf den ersten Blick: Zwischen Schein und Sein.

Manchmal ist nichts so, wie es scheint – zumindest auf den ersten Blick. Popstar Billie Eilish sorgte zu Beginn der Woche mit ihrer Inszenierung auf dem Vogue-Cover für Furore, zeigt sie sich dort doch tatsächlich in Korsage und mit prallem Dekolletee. Nicht nur, dass man so eine sexy Pose von der unkonventionellen Sängerin niemals erwartet hätte – im Interview spricht sie auch noch über Missbrauch von Kindern und Jugendlichen. Kann man sich dann in so einem aufreizenden Style zeigen? Ja, sagt Eilish, weil es nichts zu entschuldigen gäbe.

Anders als es zu sein scheint, sind auch die Kunstwerke, denen wir uns in dieser Ausgabe widmen. Durch geschicktes Platzieren von alten Knöpfen, Spielzeugen und Plastikteilen entstehen Figuren und „Gemälde“, Künstler aus aller Welt kreieren damit eine neue Form von Kunst – tauchen Sie ein in die bunte und faszinierende Welt.



Farbenfroh geht es auch auf den Trends-Seiten zu, denn diese stehen unter dem Motto „Florales“. Und träumen Sie auch von den Farbtönen des Meeres? Dann kommen Sie mit uns auf eine Reise durch die Zeit – zu den schönsten Orten des Jetsets, samt ihrer prominenten Gäste. Dass wir auch als Erwachsene hin und wieder wie Kinder träumen dürfen, vermittelt Sängerin Sarah Lombardi, wenn sie uns im Interview verrät: „Man ist nie zu alt für Kuscheltiere“.



Das und viele weitere aktuelle Themen finden Sie in dieser Ausgabe – wir wünschen viel Lese-Vergnügen mit der neuen freizeit!

Ihr Marlene Auer