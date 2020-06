Zwischen Himmel und Erde

Auch „City Farmer“ Dirk Stermann setzt auf eine gute Mensch-Pflanzen-Beziehung. „Ich rede nicht gerade mit meinen Pflanzen“, sagt der Kabarettist, Buchautor und Dachgärtner, „aber ich finde, dass ich wirklich sehr freundlich zu ihnen bin.“ Der Urgroßvater hatte zu Hause in Duisburg einen kleinen Garten betreut, Hühner gehalten und Marmelade eingekocht. Großvater und Vater hingegen fehlte der grüne Daumen, erst Dirk Stermann entwickelte wieder eine enge Beziehung zum Grün. Seit Kurzem verfügt er über eine eigene Dachterrasse mit Blick auf die Kirche Maria am Gestade und den Stephansdom am Horizont. Senkt man den Blick, so fällt dieser auf ein Hochbeet und auf Topfkulturen, auf Paradeiser, Kräuter, Mangold, einen Feigen- und einen Apfelbaum. Ein „essbarer Garten“ musste es sein, weil Stermann auch gerne selber kocht und viel ernten will. „Für den Fall, dass meine Pflanzen von Erdflöhen oder Weißer Fliege befallen werden“, sagt Dirk Stermann, „hat mir mein Freund und Grün-Experte Christian Jauernik geraten, zu ,bellaflora‘ zu gehen. Die führen nur mehr natürlichen Pflanzenschutz ohne Pestizide. Und bei mir gibt es nur Bio. Darauf können Sie Gift nehmen.“