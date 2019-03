Amsterdam neu: Rotlicht und Rembrandt

Während des Zweiten Weltkriegs formierte sich massiver Widerstand gegen die deutschen Besetzer, der allerdings die fast vollständige Auslöschung der jüdischen Gemeinde nicht verhindern konnte. Anne Frank, ein jüdisches Mädchen aus Deutschland, versteckte sich zwei Jahre lang vor den Nazis in einem Hinterhaus an der Prinsengracht 263 und hielt Gedanken und Gefühle in ihrem berühmten rot-weiß-karierten Tagebuch fest. Seit 1960 steht an der Stelle des geheimen Verstecks ein Museum.

Sumpfiges Fischerdorf

Der Ursprung Amsterdams, das sich über fast 100 Inseln erstreckt, liegt in einem sumpfigen Fischerdorf an der Mündung des Flusses Amstel in das Ijsselmeer, heute ein mehr als 50 Kilometer langer See, damals jedoch noch ein Arm der Nordsee. Als die Stadt aus allen Nähten zu platzen drohte, begann man im 17. Jahrhundert den Grachtenring anzulegen, an dem reiche Kaufleute prachtvolle Domizile mit angeschlossenen Lagerhäusern errichten ließen. Gleichzeitig erlebte auch die Kunst ein goldenes Zeitalter – Rembrandts „Nachtwache“ bewundern heute im Rijksmuseum Millionen Touristen.

Ab Juli plant man hier eine drei Millionen teure, einzigartige Aktion: Die „Nachtwache“, das kostbarste Kunstwerk der Niederlande, hat seine Leuchtkraft verloren und wird zum heurigen 350. Todestag Rembrandts restauriert: Das 16 Quadratmeter große Gemälde wird auf eine Staffelei gestellt. Drumherum errichtet man ein gläsernes Atelier, in dem das Bild vor den Augen der Besucher restauriert wird. Zuletzt wurde das Meisterwerk 1976 ausgebessert, als ein psychisch verwirrter Mann es mit Messerstichen beschädigt hatte.