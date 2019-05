Algen auf dem Teller: Das neue Lieblingsgemüse der Spitzenköche

Noch kommen die „Helga“-Algen aus Deutschland, wo sie in einem geschlossenen Röhrensystem und daher ohne Schadstoffe kultiviert werden. Doch auch in Bruck an der Leitha und in Sitzenberg-Reidling bei Tulln werden mittlerweile Algen produziert. Mikroalgen in allen Formen sind in Österreich relativ leicht erhältlich. Um an frische Meeresalgen zu kommen, braucht es ein wenig Ausdauer. Am ehesten wird man bei guten Fischhändlern fündig.