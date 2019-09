Albertina-Schau: Dürer aus einer völlig neuen Perspektive

Erneuerer der Malerei

„Dürer war in gewisser Weise der erste Kurator unserer Dürersammlung“, sagt Schröder. „Denn er selbst dürfte sie schon in seiner Werkstatt systematisch so zusammengestellt haben, dass der Nürnberger Kaufmann Willibald Imhoff in den 1550er-Jahren einen wohlgeordneten Zeichnungsbestand übernehmen konnte. Der gelangte über die Prager Sammlung Rudolfs II. schließlich 1796 aus der kaiserlichen Hofbibliothek in Wien an die Albertina, dank der Initiative ihres Gründers, des Herzogs Albert von Sachsen-Teschen.“

Vor rund fünf Jahren war die Frage: Könnte man dem Universalgenie und großen Erneuerer der Malerei nördlich der Alpen erneut eine große Schau widmen, ohne bloß ein Remake zu veranstalten? „Man kann nicht nur, man muss“, meine Kurator Christof Metzger. „Weil es viel neu zu sehen, neu zu entdecken gibt.“