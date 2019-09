Albrecht Dürer – Das große Instagram-Gewinnspiel

Wenn Dürer mit dem Stift und vor allen Dingen mit dem Pinsel auf Papier die Grenzen des machbaren auslotet, mit feinsten Pinseln jedes noch so feine Härchen, jede noch so feine Falte und Furche, oder jedes noch so delikate Detail einer Feder ausarbeitet, so ist dies die große Meisterschaft dieses Künstlers.