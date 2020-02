Schneeschuh∙Abenteuer - mit dem Guide vom Wege abkommen: Die Top-Tipps rund ums Wochenende

kulTour

Super∙Tramps Soziale Stadtrundgänge zum Thema Obdachlosigkeit: Das ehemalige Wiener Straßenkind Martin führt bei dieser neuen Tour „ Peter Punk im Wiener Nimmerland“ durch die düsteren Gegenden Wiens und lässt das interessierte Publikum an seiner berührenden Lebensgeschichte teilhaben.

Karlsplatz/Ausgang Resselpark, Wien 4, ab 18. Februar, je Do 18 & je So 14 Uhr, www.supertramps.at/peterpunk

www.facebook.com/pg/supertramps.at

Instagram @supertramps.vienna

Welttag∙Der∙Fremdenführer Bei freiem Eintritt huldigen die Wienkenner ihrer schönen Stadt mit zahlreichen Touren und Vorträgen. Heuer speziell in Wien-Wieden unterwegs wie etwa im ehemaligen Tröpferlbad. Kinder erfreuen sich an einem „Papiertheater“. Für blinde und sehschwache Besucher gibt es am 14. Februar geeignete Führungen.

Wien Wieden, 16. Februar, Info & Anm. unter www.guides-in-vienna.at/welttag

www.facebook.com/guides.in.vienna