Im Kuschelmodus beim Vollmond-Dinner in den Bergen: Die Top-Tipps rund ums Wochenende

Ötscher∙Attack Nach Betriebsschluss auf der Piste beginnt der Ernst für Sportskanonen. Damit es nicht fad wird, verläuft die Strecke nicht salopp dahin, sondern kraftaufwendig ganz schön bergauf. Per Tourenski oder in Laufschuh-Montur sporteln die Teilnehmer um den Sieg. Wer’s aber doch lieber gemütlich angehen möchte, schließt sich der „Green Peak Tour“ ohne Zeitmessung an. Zuseher haben es gut und fahren mit der großen Ötscher-Bahn von 16-18.30 Uhr gratis.

Talstation Eibenkogelbahn, Lackenhof/NÖ, 14. März, Online-Anm. unter www.oettack.at

