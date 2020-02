Balz-Safari - ein Fischlein für die Angebetete: Die Top-Tipps rund ums Wochenende

Flieg∙Mich∙Skifahren Per Linienflug zum Schnee, juchee: Zugegeben, das Frühaufstehen macht so manchem Morgengrantler zu schaffen, aber dieser Tagesausflug bleibt unvergessen, führt er doch ans andere Ende Österreichs zu nie enden wollenden, über 90 Kilometer langen, hochalpinen Traumpisten. Im Sinne eines ökologischen Fußabdrucks bietet die AUA Plätze, die ansonsten frei bleiben würden. Transfers, Skipass, Leih-Skier – komplett durchorganisiert bietet das Package alles, was Skifahrer zum unbeschwerten Flitzen brauchen. Tipp: Der letzte „Saison-Flug zum Schnee“ am 3. April beinhaltet ein Winzer-Spezial mit Top-Weinen und passender Kulinarik.

Wien-Schwechat nach Hochzillertal in Kaltenbach/ Tirol retour, 6.35-19.55 Uhr, diverse Termine bis 3. April, Info und Buchung unter www.bringmich.at

