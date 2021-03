60 Jahre Jaguar E-Type: Street Style mit Meghan und Harry

Das soll kein Nachteil für all jene sein, die ihre nächste Ausfahrt im Stil von Meghan und Harry planen.

Regel Nr. 1 Prinz Harry zeigt es vor: Ein echter Gentleman hält seiner Begleitung die Türe auf.

Regel Nr. 2 Eine Begleitung mit Empathie öffnet von innen die Türe für den Fahrer.

Gut, bis man es selbst so elegant und schwungvoll auf die niedrig platzierten Sitze eines Sportwagens schafft, muss man wohl üben.

Ein weiters Detail, das nun für Spekulationen sorgte, haben Auto-Afficionados sofort erkannt. Dieser E-Type ist ein Linkslenker, ganz im Gegensatz zu den üblicherweise auf englischen Straßen bewegten Fahrzeugen.

Eine Geste für Meghan

Beobachter wie der Oldtimer-Experte Augustin Eder von der CarCollection Wittner in Oberösterreich interpretieren die Tatsache, dass für das Brautpaar extra ein Linkslenker-Modell angeschafft wurde, als "zuvorkommende Geste für die amerikanische Schauspielerin".

Also, so unliebsam wie es nach dem Interview mit Oprah Winfrey schien, wird Meghan Markle nicht aufgenommen worden sein.

E-Type für mich?

Wer jetzt mit einem passenden Automobil für eine stilvolle Ausfahrt liebäugelt, wird vielleicht bei Gebrauchwagenbörsen fündig. Bei "Car4you" sind vier Jaguar E-Type gelistet, um Preise zwischen "geht noch" bis "ganz schön viel".

Das schöne Exemplar in Rot steht bei der CarCollection Wittner in Dietachdorf bei Steyr. Wer sich dafür interessiert? Augustin Eder: "Die Generation 40 plus hat wieder ein Herz für Autos, von denen einst ihre Eltern träumten."

60 Jahre E-Type

Übrigens: Enzo Ferrari (1898-1988) soll den britischen Sportwagen aus Coventry einmal als schönstes jemals gebaute Auto bezeichnet haben. Ein schönes Kompliment von einem, der sich selbst einen äußerst klingenden Namen in der Welt der Motoren gemacht hat. Heuer feiert der E-Type Jubiläum: Vor genau 60 Jahren schickte er sich an, in den Swingenden Sixties zum Symbol für Style und Speed zu werden.