Mutter-Kind-Workouts: Fit mit Baby

Dazu sind besonders die Outdoor-Varianten geeignet: Nordic-Kanga und Kanga on Wheels. Bei wärmeren Temperaturen verlagert sich der Mama-Sport nach draußen. Seit Jahren sieht man Kinderwagen-Gruppen unter professioneller Anleitung durch die Parks marschieren. Auch Pascher bietet solche Kurse an. Dabei wird nicht nur spaziert, sondern vor allem trainiert. Bei Stationen macht sie spezielle Übungen mit den Müttern. Beim NordicKanga binden sich die Frauen ihre Kinder auf den Rücken und marschieren mit Geh-Stöcken, um die Oberkörpermuskulatur zu trainieren. Wenn die Kinder größer werden, haben sie keine Geduld mehr für Mamas Kurse. Für diese Zielgruppe bieten manche Fitness-Center Kinderbetreuung an. So haben alle etwas davon: Das Kind hat Abwechslung und seine Mama eine Stunde für sich, in der niemand an ihr hängt.