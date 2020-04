Gutes für Ihre Rücken: Mit dieser Yoga Vinyasa Flow-Stunde gelingt´s

In dieser Yoga Flow-Session wollen wir unserem Rücken etwas Gutes tun! Twists, also kleine Verdrehungen, in der Wirbelsäule lösen Rückenschmerzen und sind obendrein gut für das Verdauungssystem. Die Übungen sind für Anfänger wie auch für fortgeschrittene Yogis geeignet.

Fertig? Okay, bitte Matte ausrollen und los geht´s

Namasté