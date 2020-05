Xavier Naidoo und Sido glauben auch an eine Covid-Verschwörung

Sido glaube nur das, was er mit eigenen Augen sehe, wolle aber keinen Aluhut aufgesetzt bekommen. Xavier vielleicht schon?

Social-Media-Expertin Ingrid Brodnig äußerte sich zu dem Thema "Corona gibt es gar nicht" gegenüber der Austria Presse Agentur und sprach dabei auch Xavier Naidoo an. „Eine besonders steile These ist derzeit, dass es das Coronavirus generell nicht geben würde, dass die Pandemie eine Erfindung sei. Das ist natürlich kompletter Humbug - schließlich forschen Wissenschaftler weltweit an diesem Virus“, kritisiert Brodnig.

Boykott von Impfungen

Dazu passend habe beispielsweise der Sänger Xavier Naidoo in einem Video Beweise gefordert, „dass dieses Ding echt ist.“ Generell kursiere seit Jahren unter überzeugten Impfgegnern die These, dass sämtliche Fotos von krankmachenden Viren eine Fälschung seien oder dass es keine Bilder von krankmachenden Viren gäbe. Brodnig: „Das ist falsch.“ Für Brodnig bergen solche Fake News „die Gefahr, dass manche Menschen sogar die pure Existenz von Viren infragestellen und basierend auf solchen Vorstellungen dann Impfungen boykottieren.“