Bill Gates und die absolute Überwachung

Dass Bill Gates ein äußerst kluger Kopf ist, ist bekannt. Vielleicht warnte der Microsoft-Gründer ja deshalb schon 2015 vor einer globalen Pandemie, auf welche die Welt unzureichend vorbereitet sei.

Möglicherweise aber machte Gates damals auf ein Geheimprojekt aufmerksam, das er plane. Obwohl das für besagtes Geheimprojekt eher kontraproduktiv wäre, glauben viele Menschen an diese These. In diversen Internetforen mutmaßen Verschwörungstheoretiker, Bill Gates wolle sich am Coronavirus bereichern. Die beliebteste Theorie der selbst ernannten Aufklärer ist jene, wonach der Tech-Milliardär Mikrochips unter die Haut der gesamten Weltbevölkerung implantieren wolle, um so die absolute Kontrolle über die Menschheit zu erlangen.

Daten abgreifen

Diese Chips sollten – laut den Verschwörungstheoretikern – nicht nur dabei helfen, Covid-19-Erkrankte schneller ausfindig zu machen, sondern auch andere Daten rund um Lebensgewohnheiten liefern.

Solche Chips gibt es tatsächlich. Wir kennen sie von unseren Haustieren. Ist Schnurli entlaufen, kann man das Frauerl darüber ausfindig machen. Die Forschung, in die Bill Gates investiert, dreht sich allerdings um eine App, die als digitaler Ausweis fungieren könnte.

Eine App? Das kennen wir doch von unseren Handys. Wenn man so will, forscht das Team um Gates an einer ähnlichen Technologie wie in Österreich das Rote Kreuz (wenn auch in einer globalen Hightech-Variante).

Wahrscheinlichkeitsgehalt der Theorie: Drei Viren

Ein Funke Wahrheit ist gegeben, Gates beschäftigt sich mit dem Thema. Vieles ist aber Erfindung.