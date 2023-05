Nach monatelanger Regierungskrise: Bulgarische Großparteien einigen sich

In Bulgarien zeichnet sich ein Ende der monatelangen Regierungskrise ab: Die beiden Großparteien GERB und PP haben sich am Montag auf ein Machtteilungsabkommen verständigt, um neuerliche vorgezogene Neuwahlen abzuwenden.

Die in der Vorwoche mit der Regierungsbildung beauftragte bisherige EU-Kommissarin Mariya Gabriel wird zunächst Außenministerin und Vize-Regierungschefin unter dem PP-Politiker Nikolaj Denkow. Dieser soll das Premiersamt in neun Monaten an Gabriel abgeben.

Korruptionsaffären

Bei der Parlamentswahl im April war die konservative GERB von Ex-Premier Bojko Borissow knapp stärkste Kraft geworden. Die pro-europäische PP verweigerte aber die Zusammenarbeit mit Borissow, dem sie Korruptionsaffären vorhält. Der Ex-Premier brachte daraufhin Gabriel als Regierungschefin ins Spiel. Staatspräsident Rumen Radew beauftragte sie in der vergangenen Woche mit der Regierungsbildung und setzte ihr eine Frist bis zum heutigen Montag.