EU-Wahlen 2024: Grüne treten mit Spitzenkandidaten-Duo an

"In den letzten Wochen haben wir erlebt, dass Mitglieder der Europäischen Volkspartei (EVP) und der Liberalen (Renew Europe), sich mit den Rechtsextremen verbündet haben, um auf EU-Ebene und in ganz Europa gegen die Natur vorzugehen. Sie (...) gehen mit falschen rechtsextremen Narrativen hausieren und greifen das Naturschutzgesetz, den EU Green Deal und die Klimapolitik an."

Es sei an der Zeit, sich auf ihre Umsetzung zu konzentrieren und jetzt aus den fossilen Brennstoffen auszusteigen, so Vogel und Waitz weiter. "Damit unsere Kinder und Enkelkinder in einem fairen, gerechten und grünen Europa aufwachsen können".

Bekenntnis zu grüner und leistbarer Energie

Bereits am Freitag hatte Umweltministerin Leonore Gewessler (Grüne) eine gemeinsame Deklaration ihrer Grünen EU-Regierungskolleginnen und -kollegen präsentiert, die ein Bekenntnis zu grüner und leistbarer Energie in ganz Europa enthält. Wie Gewessler in einer Pressekonferenz unterstrich, geht es in der Deklaration um Windkraftausbau, Gebäudesanierung und Forcierung der Solarenergie.

Sanierung von 30 Mio. Gebäuden

Grüne aus fünf europäischen Regierungen (Deutschland, Luxemburg, Österreich, Belgien, Irland) setzen sich für eine schnellere Transformation, den Abbau von Bürokratie und konkrete Investitionen in erneuerbare Energien ein. Ziel sei unter anderem die Sanierung von 30 Millionen Gebäuden bis 2030 in ganz Europa.

Ebenfalls bis 2030 soll die Windkraft in der EU auf eine Gesamtleistung von 500 Gigawatt ausgebaut werden. Ebenfalls bis 2030 soll das letzte Kohlekraftwerk abgeschaltet und durch erneuerbare Energiequellen ersetzt werden.