Zwei wichtige Abstimmungen gehen im Oktober weiter

Link zum Original-KURIER-Artikel

Im Februar 2018 wurde eine Aktion gestartet.

Bei der Aktion konnte man durch eine Unterschrift

seine Unterstützung für das Rauchverbot in

Gasthäusern abgeben.

Insgesamt wurden 591 146 Unterschriften gesammelt.

Die Regierung in Österreich wollte,

dass das Rauchverbot in Gasthäusern nicht durchgesetzt wird.

Jetzt kann man von 1.Oktober bis 8. Oktober wieder mit

einer Unterschrift seine Unterstützung abgeben.

Wenn 900 000 Unterschriften zusammen kommen,

soll es eine verbindliche Volksbefragung geben.

Eigentlich soll eine Volksbefragung nur zeigen,

ob die Bevölkerung für oder gegen ein Thema ist.

Bei einer verbindlichen Volksbefragung

wird das Ergebnis aber durchgesetzt.



Um möglichst viele Menschen dazu zu bringen,

ihre Unterstützung abzugeben, wird nicht nur

ganz normal dafür geworben.

Es gibt auch Unterstützung von Profi-Sportlern.

300 Läufer sind am 25.9. beim " Vienna Night Run"

für die Abstimmung gelaufen.

Das Frauen-Volksbegehren

Auch für das Frauen-Volksbegehren

konnte man schon Anfang des Jahres

seine Unterschrift zur Unterstützung abgeben.

Im Volksbegehren wird gefordert, dass Frauen

und Männer gleichbehandelt werden

und dass sie gleich viel Geld verdienen.

Im Februar wurden 247 000 Unterschriften gesammelt.

Ziel ist es, insgesamt 650 000 Unterschriften zu erreichen.

Von 1. bis 8. Oktober kann man seine Unterschrift abgeben.

Jeder kann seine Unterstützung nur einmal pro Thema abgeben.

Wer also schon Anfang des Jahres unterschrieben hat,

kann nun nicht mehr unterschreiben.

Man kann seine Unterschrift in jeder Gemeinde-Behörde abgeben.

Gemeinde-Behörden ist zum Beispiel

ein Gemeindeamt oder ein Bezirksamt.

Unter www.bmi.gv.at/411/ kann man sich darüber informieren,

wo man unterschreiben kann.