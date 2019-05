Zum Klimaschutz-Treffen in Wien kamen bekannte Menschen

Link zum Original-KURIER-Artikel

Am 28. und 29. Mai fand in Wien zum 3. Mal

der „R 20 Austria World Summit“ statt.

Das ist ein Treffen zum Thema Klimaschutz.

Organisiert wurde das Klimaschutz-Treffen

von Arnold Schwarzenegger.

Er setzt sich für den Klimaschutz ein.

Bei dem Treffen hielt die 16-jährige Schwedin

Greta Thunberg eine Rede.

Sie setzt sich auch für den Klimaschutz ein.

Durch sie entstand die Bewegung „Fridays for Future“.

Bei dieser Bewegung gehen Schüler

an Freitagen nicht zur Schule.

Stattdessen demonstrieren sie für mehr Klimaschutz.

Auch Schwarzenegger hielt eine Rede

über den Klimaschutz.

Bei dem Treffen waren außerdem

der UNO-Mitarbeiter Antonio Guterres

und Politiker aus verschiedenen Ländern.

Die UNO ist eine Gruppe von fast allen Ländern der Welt.

Die UNO versucht, Lösungen für Probleme

in der Welt zu finden.

Auch der Bundespräsident von Österreich,

Alexander Van der Bellen,

war dort und hielt eine Rede.