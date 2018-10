Zum ersten Mal Mikro-Plastik im menschlichen Körper gefunden

Link zum Original-KURIER-Artikel

In vielen Produkten

befindet sich heutzutage Plastik.

In Getränkeflaschen, Wasserkochern, Zahnbürsten

und sogar Duschgels ist Plastik enthalten.

Jetzt wurden zum ersten Mal Spuren von

Plastik im menschlichen Körper gefunden.

Bei der Untersuchung wurden

Stuhlproben aus 6 Ländern geprüft.

In allen Proben war Mikro-Plastik enthalten.

Als Mikro-Plastik bezeichnet man Kunststoff-Teile,

die kleiner als 5 Millimeter sind.

Das meiste Mikro-Plastik entsteht, wenn sich

größere Plastik-Teile in der der Umwelt,

zum Beispiel im Meer abschleifen und zerkleinern.

In jeder Probe war Plastik

An der aktuellen Untersuchung

nahmen 5 Frauen und 3 Männer teil.

Sie waren zwischen 33 und 65 Jahre alt.

Es wurde zum ersten Mal getestet,

ob Mikro-Plastik im menschlichen Körper gefunden wird.

Bevor die Teilnehmer ihre Stuhlprobe abgegeben

haben, mussten sie 1 Woche lang aufschreiben,

was sie gegessen haben.

In jeder von den Proben konnte Plastik gefunden werden.

9 Plastik-Arten gefunden

Alle Teilnehmer nahmen Nahrung und

Getränke zu sich, die in Plastik verpackt waren.

Die Plastik-Arten Polypropylen, das in

Flaschen-Verschlüssen und Klebeband

verwendet wird, und PET, das zu Trinkflaschen

verarbeitet wird, wurden am meisten

im Stuhl der Menschen gefunden.

Weil es die erste Testung war und nur

8 Menschen daran teilgenommen haben,

kann man nicht sicher sagen, ob die

Ernährung der Menschen mit dem gefundenen

Mikro-Plastik im Stuhl, zu tun hat.

Mehr Plastik auf der Welt

In den letzten 70 Jahren hat sich die

Produktion von Plastik sehr vermehrt.

1950 wurden weltweit 2 Millionen Tonnen

pro Jahr produziert, heute sind es fast

400 Millionen Tonnen.

Ein Teil des produzierten Plastiks

landet im Meer, wo es von Fischen

und anderen Meeres-Tieren aufgenommen wird.

Wenn der Mensch die Meeres-Tiere isst,

landet es so auch im menschlichen Körper.

Auch durch die Verarbeitung und

Verpackung gelangen Lebensmittel

in Kontakt mit Mikro-Plastik.

Auswirkungen auf den Körper

Wie schädlich Mikro-Plastik auf den

menschlichen Körper wirkt,

ist noch nicht bekannt.

Bei Untersuchungen von Tieren wurden

Anzeichen auf eine Entzündung vom

Magen-Darm-Trakt gefunden.

Der Magen-Darm-Trakt ist ein Teil vom

menschlichen Verdauungs-System.

Um den Plastikverbrauch zu verringern,

werden gratis Plastiksackerl bis Ende 2018

in der EU verboten.

Ausgenommen sind die kleinen Sackerl

für Obst und Gemüse im Supermarkt.

Jeder sollte seinen eigenen Plastikverbrauch verringern.