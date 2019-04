Link zum Original-KURIER-Artikel



Supermärkte und Ärzte wollen,

dass zu viel Zucker in Lebensmitteln vermieden wird.

Viele Ärzte sagen, dass Zucker sehr wichtig für das Gehirn

und auch für die Muskeln ist.

Aber zu viel Zucker ist schlecht.

Besonders schlimm ist Fruktose-Sirup.

Fruktose-Sirup ist der Zucker, der in Mais,

Kartoffeln oder Getreide steckt.

Die Fruktose kommt in die Leber

und das kann zu einer Fettleber führen.

Süßstoffe sind kein Ersatz für Zucker.

Menschen, die Süßstoff verwenden,

haben ein erhöhtes Risiko, zuckerkrank zu werden.



Der Supermarkt Spar will weniger Zucker

bei seinen Lebensmitteln verwenden.

Spar möchte außerdem Lebensmittel

ohne Zuckerzusatz herstellen.

Einen Ersatz durch Süßstoffe

soll es nicht mehr geben.

Auch Billa, Merkur und Penny wollen

weniger Lebensmittel mit Zucker verkaufen.

Sie sehen auch zu viel Salz in Lebensmitteln

als Problem an.

Menschen müssen an weniger Zucker

gewöhnt werden.

Das ist eine Herausforderung.

Die Supermärkte erwarten von der Politik

zum Thema Zucker mehr Unterstützung.



Die Gesundheitsministerin Beate Hartinger-Klein

möchte keine Steuer auf Zucker.

Sie will aber weiter mit den Supermärkten über

Lebensmitteln ohne Zucker sprechen.

Es gibt jetzt eine Aktion

geben zu viel Zucker in Lebensmitteln.

Mehr dazu findet man hier:

https://www.zucker-raus-initiative.at/