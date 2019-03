Zu viel Arbeit erhöht das Risiko für psychische Probleme

Link zum Original-KURIER-Artikel

Forscher haben den Zusammenhang von Arbeit

und Depressionen untersucht.

Depression ist eine psychische Krankheit.

Die Stimmung von Betroffenen ist oft schlecht,

sie sind oft traurig und haben weniger Lust,

etwas zu unternehmen.

Es wurden 11 215 Männer und 12 188 Frauen untersucht.

Sie wurden zu ihrer Arbeitszeit, ihrem Einkommen,

und wie sie damit zufrieden sind, ihrer Gesundheit

und ihrem Job befragt.

Es kam heraus, das Menschen,

die 55 Stunden und mehr in der Woche

arbeiten, ein erhöhtes Risiko für Depressionen haben.

Vor allem Frauen sind davon betroffen.

Auch wer am Wochenende arbeitet,

hat ein erhöhtes Risiko für psychische Krankheiten.

Am meisten von psychischen Problemen betroffen

waren dabei ältere Mitarbeiter und Raucher.

Auch Menschen, die bei ihrer Arbeit wenig mitbestimmen

dürfen, hatten oft psychische Probleme.

Frauen, die 55 Stunden oder mehr in der Woche

arbeiteten, hatten dabei die schlechteste psychische

Gesundheit von allen.

Forscher sagen, dass das daran liegt, dass Frauen, die oft

Überstunden machen, oft in Berufen arbeiten, wo die meisten

Kollegen Männer sind.

Dadurch fühlen sich die Frauen unter Druck gesetzt.

Männer, die mehr Stunden arbeiteten als die normale

Arbeitszeit, hatten keine psychischen Probleme.

Menschen, die am Wochenende arbeiten, haben meist

einen schlecht bezahlten Beruf und sind daher unzufrieden.

Männer, die am Wochenende arbeiteten, hatten auch ein

höheres Risiko für eine Depression.

Bei Frauen kommen zusätzlich zur langen Arbeitszeit noch

die Hausarbeit und das Kümmern um die Kinder dazu.

Es wurden auch verheiratete Frauen und Männer befragt.

Verheiratete Frauen mit Kindern arbeiteten oft nicht länger

als 35 bis 40 Stunden.

Bei verheirateten Vätern ist das anders, sie arbeiteten mehr

Stunden.

Mehr als die Hälfte der befragten Männer arbeitete an

Wochenenden, Frauen arbeiteten nicht so oft am Wochenende.