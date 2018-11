Zeitung „Financial Times“ will mehr Frauen zu Wort kommen lassen

Link zum Original-KURIER-Artikel

Meist kommentieren Männer Ereignisse in Medien.

Die Zeitung Financial Times will das mit einem

speziellen Computer-Programm ändern.

Beim Erstellen von Artikeln wird das

Programm zukünftig zum Einsatz kommen.

Das Programm überprüft die Texte auf

männliche Vornamen und schlägt Alarm,

wenn zu viele Männer im Text erwähnt werden.

Die Bereichsleiter werden daraufhin automatisch informiert.

So möchte die Zeitung erreichen, dass mehr Frauen

als Expertinnen in den Berichten erwähnt werden.

Mit der Aktion will die Zeitung auch mehr Leserinnen bekommen.

Die „ Financial Times“ hat nämlich herausgefunden,

dass Frauen nicht so gerne Artikel lesen, in denen

nur die Meinung von Männern steht.