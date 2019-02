Worauf man achten sollte, wenn Kinder husten

Link zum Original-KURIER-Artikel

Welche Bedeutung hat Husten eigentlich?



Husten ist ein unangenehmes Anzeichen

für eine Erkältung.

Durch das Husten kann sich die Lunge

bei einer Erkältung von Schleim befreien.

Durch den Husten reinigt sich die Lunge.

Bei einer Erkältung gibt es 2 verschiedene Arten

von Husten, zuerst einen trockenen

und danach einen feuchten Husten,

bei dem der Schleim abgehustet wird.



Hilft Hustensaft überhaupt?



Ob Hustensaft wirklich hilft, ist nicht ganz klar.

Denn es ist nicht wissenschaftlich bestätigt,

dass Hustensaft wirklich gegen den Husten hilft.

Kinderärzte in Deutschland meinen,

dass Hustensaft schon

ein bisschen gegen Husten wirkt.



Was macht man bei trockenem Husten?



Bei trockenem Husten hilft heiße Milch mit Honig

oder Säfte gegen Husten.

Das Mittel Codein dürfen Kinder unter 12 Jahren

nicht mehr nehmen.

Das kann nämlich lebensbedrohlich sein.



Pflanzliche Heilpflanzen können

auch gegen Husten helfen.

Die Pflanze Thymian schwächt

zum Beispiel den Reizhusten.



Was hilft bei feuchtem Husten?



Bei feuchtem Husten braucht man ein Mittel,

dass den Schleim löst.

Der Schleim verändert sich

und vereinfacht das Abhusten.

Für Kinder gibt es pflanzliche Schleimlöser,

zum Beispiel Spitzwegerich Kraut,

Süßholzwurzel oder Efeublätter.

Man sollte aber nicht

gleichzeitig ein Mittel gegen den Schleim

und ein Mittel gegen den Husten nehmen.

Der gelöste Schleim kann dann

nicht abgehustet werden.

Gut wäre es tagsüber einen Schleimlöser

zu nehmen, und nachts ein Mittel,

das gegen den Husten hilft.



Was ist noch wichtig?



Kinder sollten viel trinken, am besten wäre Tee.

Ein selbstgemachter Tee mit Thymian, Huflattich

oder Spitzwegerich kann bei Husten helfen.