Wirbelsturm bringt seltene Tiere an Land

Link zum Original-KURIER-Artikel

Durch einen Wirbelsturm in den USA sind Tiere an Land

gespült worden, die eigentlich nicht dorthin gehören.

Eine Mitarbeiterin einer amerikanischen Umwelt-Organisation

hat bei einem Spaziergang am Strand ein besonderes Tier gefunden.

Es hat einen länglichen Körper aber keine Augen.

Das Tier hatte aber spitze Reißzähne.

Die Mitarbeiterin sagt, dass man so ein Tier

normalerweise nicht am Strand findet.

Als sie das Maul sah, dachte sie, dass das nicht sein kann.

Es sah aus, wie etwas, das tief aus dem Meer kommt.

Die Mitarbeiterin teilte einige Bilder von dem Tier im Internet.

Dadurch wurde ein Experte darauf aufmerksam.

Der Experte meinte, das Tier könnte ein Schlangen-Aal sein.

Das Tier hatte wahrscheinlich keine Augen mehr,

da es an Land vertrocknet ist.