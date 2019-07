Link zum Original-KURIER-Artikel

Die Internetseite taxi2airport.com hat herausgefunden,

wieviel Geld Taxifahren weltweit kostet.

Dabei wurden die Preise für eine

5 Kilometer lange Fahrt verglichen.

Die günstigsten Taxi-Fahrten weltweit:

In Ägypten kostet eine 5 Kilometer lange Taxi-Fahrt 84 Cent.

Das zweitgünstigste Land ist Indien, gefolgt von Thailand.

Dann folgen die Länder Indonesien, Malaysien,

Mexiko und die Türkei.

Die teuersten Taxi-Fahrten weltweit:

Am teuersten ist Taxifahren in der Schweiz.

Dort kostet eine 5 Kilometer lange Fahrt 22,68 Euro.

Auf Platz 9 ist Japan, gefolgt von Deutschland.

Dann folgen die Niederlande, Belgien und Österreich.

In Österreich bezahlt man für eine 5 Kilometer lange

Taxi-Fahrt 11,60 Euro.

Bei Taxi-Fahrten im Ausland sollte man immer darauf achten,

dass der Taxi-Fahrer ein Taxameter benutzt.

Ein Taxameter berechnet den Preis einer Taxi-Fahrt

und zeigt den Preis auch sichtbar an.

So sieht der Fahr-Gast immer, wieviel die Fahrt bisher kostet.

In Ländern, wo Taxi-Fahrer kein Taxameter haben,

sollte man sich über die Fahrpreise informieren.