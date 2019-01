Wieso werden Männer gewalttätig?

Link zum Original-KURIER-Artikel

Jeder hat mit Problemen im Job, in der

Beziehung oder im Alltag zu tun.

Frauen reden mit Freunden und Verwandten, oder

suchen sich professionelle Hilfe.

Männer glauben hingegen oft, sie müssen alleine

mit ihren Problemen klarkommen.

Im Extremfall kann das dazu führen, dass Männer

eine Gefahr für sich und ihr Umfeld werden.

Man spricht dabei von toxischer, also schädlicher, Männlichkeit.

Damit ist nicht gemeint, dass Männer allgemein als

schlecht angesehen werden.

Nur bestimmte, gesellschaftliche Vorstellungen von Männlichkeit

werden mit toxischer Männlichkeit gemeint, sagt der

Forscher Paul Scheibelhofer.

„Männlichkeit und Gewalt hängen in unserer Gesellschaft

stark zusammen“, sagt Paul Scheibelhofer.

Von Männer wird oft erwartet, dass sie stark sind

und sich nichts gefallen lassen.

Schon im frühen Alter werden Buben dazu erzogen,

Gefühle als Schwäche anzusehen und sie zu unterdrücken.

Das hat Auswirkungen auf ihr späteres Leben.

Laut Untersuchungen neigen Männer dazu,

gefährlichere Dinge zu tun und sie haben oft eine

größere Bereitschaft für Gewalt.

Wer dauerhaft seine Gefühle versteckt,

ist eher anfällig dafür, psychisch und körperlich

krank zu werden.

Die Folgen sind häufiger Stress, psychische Probleme,

Drogen-Sucht oder eine erhöhte Selbstmord-Gefahr.