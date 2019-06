Wieso es in Österreich weniger Ärzte gibt

Link zum Original-KURIER-Artikel

In Österreich werden in den kommenden Monaten

viele Ärzte in Pension gehen.

Das heißt, dass sie in den Ruhestand gehen

und nicht länger als Ärzte arbeiten.

Deshalb wird es in Österreich bald

zu wenige Ärzte geben.

Politiker von der SPÖ und ÖVP

wollen dafür Lösungen finden.

Die Politiker wollen mehr Studienplätze

für Medizin-Studenten.

Einige Politiker möchten Studierende aus dem Ausland

dazu zu verpflichten, dass sie eine bestimmte Zeit lang

als Ärzte in Österreich arbeiten.



Nur 6 von 10 Menschen,

die ein Medizin-Studium abgeschlossen haben,

beginnen in Österreich zu arbeiten.

Viele gehen ins Ausland weil sie dort als Ärzte

besser bezahlt und besser behandelt werden.

In Wien, Graz, Innsbruck und Linz gibt es

für das Studienjahr 2019/2020

insgesamt 1 536 Plätze für Medizin-Studenten.

Ein Großteil der Plätze an den öffentlichen Universitäten

ist für Österreicher reserviert.