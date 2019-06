Wiens erster Regenbogen-Zebrastreifen

Link zum Original-KURIER-Artikel

Seit 5. Juni gibt es den ersten Zebrastreifen

in den Regenbogen-Farben in Wien.

Er ist zwischen dem Rathausplatz und dem Burgtheater.

Der Anlass dafür ist die EuroPride

die gerade in Wien stattfindet.

Die EuroPride ist eine große Veranstaltung

der LGBTIQ-Bewegung in Europa.

Die EuroPride dauert von 1. Juni bis 16. Juni.

LGBTIQ ist eine englische Abkürzung.

Auf Deutsch und ausgeschrieben heißt das:

lesbisch, schwul, bisexuell, transgener,

transsexuell, intersexuell und queer.

Das sind Ausdrücke, die zum Beispiel

die sexuelle Vorliebe beschreiben.

Es geht dabei aber auch um die

Einstellung zum eigenen Geschlecht.

Die Regenbogen-Streifen erinnern

an die Fahne von der LGBTIQ-Bewegung.

Damit der Zebrastreifen aber noch erkannt wird,

wurden nicht die weißen Streifen bunt.

Nur die Streifen dazwischen wurden bunt bemalt.

Den Regenbogen-Zebrastreifen wird es

auch noch nach der EuroPride geben.