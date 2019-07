Wiener U-Bahn Züge werden im Juli duften

Link zum Original-KURIER-Artikel

In einigen U-Bahn-Zügen in Wien

wird gerade ein Versuch gemacht.

Im Monat Juli werden 2 Züge von der U1

und 2 Züge von der U6

mit verschiedenen Düften parfümiert.

Die Düfte werden über das

Lüftungs-System in die Züge gesprüht.

Die Fahrgäste erkennen die parfümierten

Züge an den Nasen-Bildern,

die auf die Türen geklebt sind.



Ulli Sima von der SPÖ

ist Stadt-Rätin in Wien.

Sie ist zuständig für

die öffentlichen Verkehrsmittel.

Sima möchte erreichen, dass sich die

Fahrgäste in den U-Bahnen wohlfühlen.

Die parfümierten Züge sind

aber nur ein Probe-Versuch.

Fahrgäste können im Internet abstimmen,

ob sie die Düfte mögen und

welche sie am besten finden.

Bis zum 31. Juli 2019 kann man

unter der folgenden Internet-Seite abstimmen:

www.wienerlinien.at/duftvoting

Danach wird entschieden,

wie es mit dem Projekt weitergeht.