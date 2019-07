Wiener Polizei testet derzeit Drohnen

Link zum Original-KURIER-Artikel

Die Polizei in Wien testet seit April 2 Drohnen.

Der Testbetrieb soll bis zum September dauern.

Eine Drohne ist ein Flug-Gerät,

das in der Luft schweben kann.

Man bedient eine Drohne mit einer Fernsteuerung.

Um die Polizei-Drohnen fliegen zu dürfen,

muss ein Polizist vorher eine Ausbildung

zum Drohnen-Piloten machen.

Die Polizei-Drohnen können ungefähr 25 Minuten lang

und 500 Meter weit fliegen.

Sie dürfen dabei nur 120 Meter hoch fliegen.

Eine Polizei-Drohne wiegt 1,5 Kilo und

kostet mit der Ausrüstung bis zu 4 000 Euro.

Das ist fast so teuer wie ein Einsatz

mit einem Hubschrauber, der 60 Minuten dauert.

Zuletzt wurden die Drohnen

beim Donauinsel-Fest eingesetzt.

Auch bei schweren Verkehrs-Unfällen

können die Drohnen nützlich sein.

Die Drohnen können Fotos und

Videos aus der Luft aufnehmen..

Auch der Donau-Dienst der Wiener Polizei

findet den Einsatz von Drohnen nützlich.

Mit Booten kann man nämlich nicht zu nah ans Ufer

und das Wasser spiegelt vom Boot aus.

Mit der Drohne hat man hingegen einen besseren Überblick.

Die Drohne kann auch über niedrige Gewässer fliegen.

Die Drohne darf aber nicht über zu viele Menschen fliegen,

da die Drohne außer Kontrolle geraten kann.

Außerdem ist es in Österreich noch verboten,

Drohnen in der Nacht fliegen zu lassen.