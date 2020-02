Wiener Pensionisten-Wohnhäuser bilden Flüchtlinge aus

Link zum Original-KURIER-Artikel

In Österreich gibt es zu wenige Küchen-Mitarbeiter.

Deswegen werden in Wiener Pensionisten-Wohnhäusern

seit Kurzem 22 Flüchtlinge zu Küchenhilfen ausgebildet.

10 von insgesamt 30 Wohnhäusern nehmen

an dem Projekt teil.

Man möchte den Flüchtlingen eine sinnvolle

Beschäftigung und eine Ausbildung ermöglichen.

Wenn die Flüchtlinge dauerhaft

in Österreich bleiben dürfen,

finden sie mit der Ausbildung leichter einen Job.

Die Ausbildung zur Küchenhilfe dauert 1 Jahr.

Den Flüchtlingen wird Wissen vermittelt,

das sie als Küchenhilfen benötigen.

Außerdem können die Flüchtlinge

praktische Erfahrungen in einer Großküche

von einem Pensionisten-Wohnheim sammeln.