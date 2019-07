Wiener Pensionisten-Wohnhäuser bekommen Erdäpfel aus Wien

Link zum Original-KURIER-Artikel



Am Rande von Wien in der Lobau

wachsen sehr viele Erdäpfel.

Die Stadt Wien baut dort in einem Bio-Zentrum

biologisches Gemüse und Erdäpfel an.

Biologisch bedeutet, dass kein Pflanzenschutz-Gift

eingesetzt werden darf.

Alle 30 Pensionisten-Wohnhäuser in Wien

bekommen dieser Erdäpfel.

Bisher wurden die Erdäpfel nach Wieselburg gefahren

und dort gereinigt und sortiert.

Wieselburg ist eine Stadt in Niederösterreich.



Mittlerweile werden die Erdäpfel im 11. Bezirk

in Wien gereinigt und sortiert.

Von dort werden die Erdäpfel dann an die

Pensionisten-Wohnhäuser ausgeliefert.

Ungefähr 350 Tonnen Erdäpfel werden an

Pensionisten-Wohnhäuser geliefert.

Ungefähr 150 Tonnen Erdäpfel werden

in den Supermärkten verkauft.



Wenn ältere Leute wissen möchten

wo ihre Erdäpfel herkommen, können sie sich

das Bio-Zentrum in der Lobau anschauen.