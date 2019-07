Wiener Erdäpfel schonen das Klima - zumindest ein bisserl

Fast fachgerecht adjustiert - also mit Sakko bzw. Jeansjackerl und Halbschuhen - griffen Wiens Bürgermeister Michael Ludwig und Umweltstadträtin Ulli Sima (beide SPÖ) am Dienstagvormittag medienwirksam zur Schaufel. Für die anwesenden Pressevertreter gruben sie auf einem Acker des stadteigenen Bio-Zentrums Lobau eine Handvoll Erdäpfel aus.

Die tragen (in etwas größerer Menge) nämlich ein bisserl zum Klimaschutz bei. Decken die Bio-Kartoffeln aus stadteigener Produktion doch den jährlichen Bedarf aller Wiener Pensionistenwohnhäuser. Und weil jetzt die Erntemenge von 500 Tonnen im Gegensatz zu früher nicht mehr mit Lkws nach Wieselburg gekarrt, dort gereinigt und sortiert und dann wieder nach Wien zurückgeführt wird, um hier ausgeliefert zu werden, spart man pro Jahr 40 Tonnen CO2 ein.

Pensionisten gehen Erdäpfel-schauen

Um die gesamte Wertschöpfungskette in Wien aufzubauen und die Verteilung des Bio-Gemüses mit möglichst kurzen Transportwegen umzusetzen, werden die Erdäpfel neuerdings in Simmering gereinigt und sortiert, berichtet Thomas Podsednik, Leiter des landwirtschaftlichen Stadt-Betriebs (und Chef des Weinguts Cobenzl). Der lokale Bio-Gartenbau Auer lagert die gesamte Menge und liefert sie bedarfsorientiert aus. 350 Tonnen gehen an die Wiener Pensionistenwohnhäuser und 150 Tonnen kommen in den Handel.