Wiener Gärtner liefern ab sofort nach Hause

Link zum Original-KURIER-Artikel

Im Jahr 2017 haben die Wiener Gärtner von LGV

ihr Geschäft am Naschmarkt in Wien eröffnet.

Es heißt „Gärtnergeschäftl“.

110 Gärtner aus Wien und Niederösterreich liefern

an LGV ihr Gemüse.

Außerdem gibt es 90 weitere Betriebe,

die LGV mit anderen Lebensmitteln beliefern.

Ab sofort kann man sich frisches Gemüse und andere

Lebensmittel von LGV nach Hause liefern lassen.

Das Gemüse kann man im Internet bestellen.

Die Lebensmittel von LGV werden in ganz Österreich geliefert.

In Wien wird das bestellte Gemüse noch am selben Tag geliefert.

Wenn man vor 10 Uhr bestellt,

kommt die Bestellung in Wien noch am selben Tag an.

Im restlichen Österreich wird das Gemüse mit der

Post am nächsten Tag geliefert.

Man kann von Mittwoch bis Freitag die Uhrzeit

und das Datum auswählen,

wann man das Gemüse geliefert haben möchte.

Man kann sich auch schon fertig

zusammengestellte Gemüsekisten liefern lassen,

zum Beispiel eine Kiste mit Kräutern oder eine Gemüsekiste.

Wenn man Lebensmittel ab 25 Euro bestellt, ist die Lieferung gratis.

Nähere Informationen zur Bestellung vom LGV-Gemüse

findet man unter der folgenden Internetseite:

https://gaertnerkistl.lgv.at/de/home