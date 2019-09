Wien wurde wieder zur lebenswertesten Stadt der Welt gewählt

Link zum Original-KURIER-Artikel

Wien wurde zum 2. Mal zur

lebenswertesten Stadt der Welt gewählt.

Die englische Zeitung „Economist“

verglich dafür 140 Städte miteinander.

Wien bekam 99,1 Punkte und

verdiente so den 1. Platz.

Die Städte wurden in den Bereichen

Kultur, Stabilität in der Politik,

Umwelt und Gesundheit

miteinander verglichen.

Melbourne ist auf Platz 2 und hat nur

0,7 Punkte weniger erreicht, als Wien.

Melbourne ist eine Stadt in Australien.

Auf den 3. Platz wurde Sydney gewählt.

Sydney ist die größte Stadt in Australien.

Auf dem letzten Platz ist Damaskus.

Damaskus ist die Hauptstadt von Syrien.