Wien: Wo es im Sommer Baustellen gibt

In Wien wird jedes Jahr der Sommer ausgenutzt,

um wichtige Straßen-Umbauarbeiten durchzuführen.

Hier ist ein Überblick über die wichtigsten Baustellen

im Sommer 2019 in Wien:

Gürtel:

Am Gürtel wird jeden Sommer daran gearbeitet,

den Beton auf der Fahrbahn zu erneuern.

Jedes Jahr wird ein anderer Abschnitt erneuert.

Diesen Sommer wird in den Bezirken 4 bis 9 gearbeitet.

Mindestens 2 Fahr-Streifen bleiben aber für die Autofahrer frei.

Die Arbeiten dauern bis zum Ferien-Ende.



Mariahilf:

Von August bis September 2019

wird ein neuer Radweg gebaut.

Über diesen Radweg können Radfahrer den

Gumpendorfer-Gürtel überqueren.



Linke Wienzeile:

Auf der gesamten Wienzeile wird es Bauarbeiten geben.

Es wird ein neuer Radweg gebaut.

Außerdem werden Schäden

auf der Fahrbahn ausgebessert.

Die geplante Bauzeit ist von

Mitte August bis Mitte Dezember 2019.

Je nach den Bauarbeiten

bleibt mindestens 1 Fahr-Streifen frei.



Schönbrunn:

In der Schönbrunner Schloßstraße werden

48 Parkplätze für Busse gebaut.

Das wird zu Verkehrs-Problemen führen.

Es wird jeweils 1 Fahr-Streifen gesperrt sein

und umgebaut werden.

Ende Juli beginnen die Bauarbeiten.



Matzleinsdorfer Platz:

Hier wird an der Verlängerung von der

U-Bahn Linie U2 gearbeitet.

Dadurch wird man nicht auf den

westlichen Gürtel abbiegen können.

Um das Abbiegen trotzdem zu ermöglichen,

wird eineRampe gebaut.

Die Arbeiten für die Rampe dauern

von Juli bis zum Ende vom Jahr 2019.



Altmannsdorfer Straße:

In der Breitenfurter Straße werden Gleise gebaut.

Im Kreuzungs-Bereich Altmannsdorfer Straße

wird man nur 1 Fahr-Streifen

pro Fahrt-Richtung benützen können.

Die Arbeiten dauern von 1. Juli bis 31. August 2019.



Währinger Gürtel:

Auch am Währinger Gürtel bei der Nußdorfer Straße,

werden Gleise getauscht.

Am Währinger Gürtel können deshalb

nur 2 Fahr-Streifen benützt werden.

Die Arbeiten dauern von 1. Juli bis 31. August 2019.



Ungargasse:

In der Ungargasse werden Rohre im Boden erneuert.

Die Arbeiten dauern bis zum Ende der Sommerferien.