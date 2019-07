Wien: Wo es dieses Jahr Kinos im Freien gibt

Link zum Original-KURIER-Artikel

Vor 30 Jahren gab es zum ersten Mal

ein Kino im Freien in Wien.

Seitdem sind sie bei den Wienern sehr beliebt.

Auch in diesem Jahr gibt es wieder einige Kinos im Freien.

Hier wird eine Auswahl an Kinos im Freien vorgestellt.

Kinos im Freien in Wien mit kostenlosem Eintritt:

Volxkino

Das Volxkino ist ein Wanderkino.

Das heißt, das Kino findet an verschiedenen Orten statt.

Unter anderem werden die Filme „Die Migrantigen“

oder „The Florida Project“ gezeigt.

Das Volxkino findet von 24. Mai bis 16. September 2019 statt.

Alle Filme und Orte der Kino-Vorstellungen findet

man unter: www.volxkino.at

Die Filme beginnen immer um 21 Uhr.

Kaleidoskop

An 22 Abenden werden am Karlsplatz Filme gezeigt.

Unter anderem werden die Filme

„Der Stoff, aus dem Träume sind“ oder „Mid 90s“ gezeigt.

Informationen findet man auf der Internetseite:

www.kaleidoskop.film

Das Kaleidoskop Kino im Freien findet von 28. Juni

bis 19. Juli 2019 am Karlsplatz im 1. Bezirk statt.

Filmfestival Rathausplatz

Thema ist „150 Jahre Opernhaus am Ring“.

Am 29. Juni 2019 wird die „Aida“

aus der Staatsoper gezeigt.

Aida ist eine berühmte Oper.

An den nächsten 65 Tagen gibt es Übertragungen

von Operetten, Klassik-Konzerten und Tanz-Aufführungen.

Informationen findet man auf der Internetseite:

www.filmfestival-rathausplatz.at

Das Filmfestival Rathausplatz findet von 29. Juni

bis 1. September 2019 im 1. Bezirk, am Rathausplatz statt.

Die Filme beginnen, wenn es dunkel wird.

Zu essen gibt es von 11 bis 24 Uhr.

Sommerkino vom Kuratorium

Wiener Pensionisten-Wohnhäuser

12 Pensionisten-Wohnhäuser veranstalten Filmabende.

Unter anderem werden die Filme „Mariandl“ und

„ Dirty Dancing“ gezeigt.

Von 29. Juli bis 3. September 2019 laden die verschiedenen

Wohnhäuser alle interessierten Menschen

in ihre Gärten zum Film schauen ein.

Die Adressen von allen teilnehmenden

Pensionisten-Wohnhäusern findet man unter:

www.kwp.at

Es gibt Popcorn, ein sommerliches Buffet und

erfrischende Getränke.

Ab 19:30 Uhr kann man kommen.

Die Filme beginnen ab 20:30 Uhr.

Kinos im Freien in Wien mit Eintritt:

Kino am Dach

Auf dem Kino am Dach werden

unter anderem die Filme „Lost in Translation“ und

„Womit haben wir das verdient“ gezeigt.

Informationen findet man auf der Internetseite:

www.kinoamdach.at

Das Kino am Dach findet am Dach von der Haupt-Bibliothek

am Urban-Loritz-Platz 2, im 15. Bezirk statt.

Von 15. Juni bis 8. September 2019.

Die Abendkasse öffnet 1 Stunde vor Filmbeginn.

Es gibt 249 Sitzplätze.

Reservierungen sind nicht möglich.

DotDotDot

Im Volkskundemuseum werden 23 Filme

und ungefähr 150 Kurzfilme gezeigt.

Informationen findet man auf der Internetseite:

www.dotdotdot.at

Das „DotDotDot“ findet von 31. Juli bis 30. August 2019

immer am Mittwoch, Donnerstag und Freitag

in der Laudongasse 15-19 statt.

Der Ticketpreis ist frei wählbar.

Jeder soll so viel zahlen, wie er kann und will.

Kino im Kammergarten

Vor der Orangerie im Unteren Belvedere

werden Filme zum Thema

„Blühen, Wachsen, Gedeihen“ gezeigt.

Das Kino im Kammergarten ist am Rennweg 6, im 3. Bezirk.

Es findet von 31. Juli bis 25. August 2019 statt.

Die Filme beginnen um 21 Uhr.

Der Eintritt ist mit gültigem Eintritts-Ticket für das Untere Belvedere

oder der Belvedere Jahreskarte möglich.

Arena Sommerkino

Im Arena Sommerkino werden unter anderem

die Filme „Rocky Horror Picture Show“,

„Ausländer raus!!! Schlingensiefs Container“

oder „Free Solo“ gezeigt.

Informationen findet man auf der Internetseite:

www.arena.wien

Das Arena Sommerkino ist in der Baumgasse 80 im 3. Bezirk.

Am 15., 16., 17., 19., 21., und 28. August 2019,

werden Filme gezeigt.

Ab 20 Uhr kann man kommen.

Die Filme beginnen um 21 Uhr.

Der Eintritt kostet 6 Euro.

Kino wie noch nie

Unter anderem werden die Filme

„Ich gelobe“, „Joy“ oder „Grease“ gezeigt.

Informationen findet man unter der Internetseite:

www.kinowienochnie.at

Das Kino wie noch nie,

ist in der Oberen Augartenstraße 1e, im 2. Bezirk.

Es findet von 27. Juni bis 25. August 2019 statt.

Ein Ticket kostet 8,50 Euro.