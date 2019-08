Wien: Wie sicher die Schulwege geworden sind

Link zum Original-KURIER-Artikel

Die Stadt Wien hat versprochen,

die Straßen von den Volks-Schulen

in Wien sicherer zu machen.

Bis zum Schulbeginn im Jahr 2021 sollen alle

250 Volks-Schulen in Wien sicherer sein.

Bei 11 Volks-Schulen in 8 Bezirken

ist das bereits jetzt beschlossen

Die Verbesserungen sollen so schnell

wie möglich umgesetzt werden.

Die Stadt Wien will vor allem mit 3

Änderungen die Straßen sicherer machen.



Die Straßen im Umkreis von den Volks-Schulen

bekommen Fahrbahn-Anhebungen an Kreuzungen,

die Fahrbahn-Böden werden farbig markiert

und der Gehsteig wird breiter gemacht.

Bei einer Fahrbahn-Anhebung liegt

ein Teil von einer Straße etwas höher.

Dadurch müssen die Autos dann langsamer fahren.

Weil der Gehsteig breiter gemacht wird,

haben die Schüler eine bessere Sicht auf die Fahrbahn.



Die Stadt Wien hat auch versprochen,

vor Volks-Schulen Tempo-30-Zonen einzuführen.

In Tempo-30-Zonen darf man

nicht schneller als 30 fahren.

An einigen Volks-Schulen in Wien wird es

ab dem 2. September eine halbe Stunde

vor Unterrichts-Beginn und nach dem

Unterrichts-Ende ein Fahr-Verbot geben.